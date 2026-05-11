-Nekadašnje vreme i ovo sada ne mogu da se porede. Sve pohvale za našu ligu, primanja u Srbiji su sada redovna i u regionu su sigurno najveća. Dinamo Zagreb ne može da se bori sa Crvenom zvezdom po platama, nema šanse. Zvezdini igrači imaju primanja kao da igraju u Šelkeu, Leverkuzenu, čak i u Barseloni - rekao je Lalatović u podkastu "Mozzart 2x45".

On je dodao da ni ostali veliki srpski klubovi ne zaostaju kada su u pitanju finansijski uslovi.

-A ostali klubovi, poput Vojvodine i Partizana, plaćaju igrače bolje nego u Belgiji ili Holandiji. Verujte mi. Ovde je sada uživanje biti igrač, a to je sve zahvaljujući dobrom stanju u državi - poručio je trener Novog Pazara.

Nenad Lalatović ove sezone nije uspeo da izbori plasman sa ekipom Pazara u Evropu, ali je u poslednjem kolu uspeo da slavi protiv Crvene zvezde na stadionu "Rajko Mitić".

Ostaje da se vidi da li će Laltović i sledeće sezone biti na mestu trenera Novog Pazara...