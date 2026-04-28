Zvezda nema nameru da proda svoj biser za siću...

Može se reći da se Crvena zvezda onako blago osmehnula na ponudu Briža od 8.000.000 + 2.000.000 evra i 20 odsto od naredne prodjae, jer je pre svega značajno ispod sume koja bi zadovoljila sportski sektor srpskog šampiona. Pored toga na Marakani smatraju da je Avdiću, s obzirom na potencijal i potražnju na tržištu za levim bekovima, mesto u ligama petice, pre svega u Premijer ligi ili Bundesligi.

Prema informacijama Mozzart Sporta, Crvena zvezda će krenuti sa zahtevom od 20.000.000 evra za jednog od svojih najvrednijih bisera, dok bi donja granica bila negde oko 15.000.000.

Avdić (18) je ove sezone maksimalno iskoristio priliku u prvom timu, nakon što se uspešno oporavio od povrede kolena i stekao prve superligaške minute u dresu OFK Beograda. Prvo je ugrabio šansu kod Vladana Milojevića i upisao premijerne nastupe Mozzart Bet Superligi, nakon čega ga je Dejan Stanković još više aktivirao, dao mu priliku i u Evropi, a sada se može reći i da je istisnuo Naira Tiknzijana iz startnih 11.

Jedno je sigurno, Zvezda se sprema za veliku prodaju.