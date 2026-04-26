Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana igraju 179. "večiti" derbi.

Crveno-beli su poveli u 18. minutu golom Strahinje Erakovića, a prednost je duplirana u 68.

Odlična akcija domaćina po desnoj strani, Kostov je poslao loptu u peterac gde je tražio Enema, Simić je odbio do Adema Avdića koji je naleteo i postigao gol za velikih 2:0.

Mladom levom beku je ovo debi na "večitom" derbiju i ukrasio ga je na najlepši mogući način.

Zvezda ide ka novoj pobedi u derbiju, ali i ka devetoj uzastopnoj titulu šampiona Srbije.