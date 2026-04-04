Nikola Jokić je sve dalje od nove MVP nagrade! Novi presek tajnog glasanja, koji je objavio ESPN doneo je veliko iznenađenje. Reprezentativac Srbije i superstar Denver Nagetsa tek je na trećem mestu!

Naime, prema rezultatima tajnog glasanja, Šej Gildžus Aleksander vodi sa 958 poena, Vembanjama je drugi sa 644, a Jokić je osvojio 500 poena.

Još veće iznenađenje je što ga je samo troje glasača stavilo na prvo mesto, iako beleži prosečan tripl-dabl i vodi nagetse do u svakom meču. Najbolji strelac lige Luka Dončić još slabije prolazi sa 347 poena.

Srpski centar neće lako odustati od borbe za prestižnu titulu, a ono što je sigurno, titula za Šeja je sve izvesnija.

