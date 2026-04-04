Ovog petka odigrane su tri utakmice, a Olimpijakos, Baskonija i Valensija izborili su vredne trijumfe.

Shodno ovim rezultatima, crh tabele je sada preuzeo Olimpijakos. Tim iz Pireja ima skor 23-12, koliko i Fenerbahče koj ije iznenađujuće poražen od Bajerna srpskog trenera Svetislava Pešića.

Skor 22-13 imaju Real Madrid i Valensija, dok Hapoel Tel Aviv ima skor 21-13 i jedan meč manje. Žalgiris je na 6. mestu sa 21-14. Na sedmom mestu je Panatinaikos 20-15, koliko ima i Barselona. Deveto i deseto mesto dele Monako i Crvena zvezda sa 19-16.

Zvezdi i Monaku "za vratom dišu" Makabi i Dubai sa po 18 pobeda.

Olimpija Milano, takođe, ima pšanse za Top 10 sa 17 pobeda.

Partizan je nanizao šest pobeda i sada je na 15. mestu sa skorom 15-20.

Na dnu tabele se nalaze efes i Asvel.

