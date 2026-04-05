KK Partizan odgovorio je na saopštenje JSD Partizan, u kom se između ostalog navodi da je košarška sekcija tužila sportsko društvo.

JSD Partizan održalo je sednicu Izvršnog odbora, na kojoj su razmatrane tri ključne tačke dnevnog reda: finansijska situacija u okviru JSD, aktuelna dešavanja u FK Partizan, kao i odnos sa KK Partizan.

- Kada je reč o odnosu sa Košarkaškim klubom Partizan, Izvršni odbor izražava zabrinutost zbog činjenice da predstavnici kluba ne prisustvuju uredno zakazanim sednicama organa JSD, čime se stvara nepotreban razdor i narušava jedinstvo. Posebno iznenađenje predstavlja pokretanje tužbe od strane KK Partizan protiv JSD Partizan.

Podsećamo da je u prethodnom periodu tadašnji predsednik JSD Partizan, koji je ujedno obavljao i funkciju predsednika KK Partizan, jasno naglašavao da sredstva koja KK uplaćuje predstavljaju pomoć JSD-u, što je više puta isticano i na sednicama organa. Današnji pokušaji da se ta sredstva potražuju sudskim putem predstavljaju ozbiljan presedan i odstupanje od ranije zajedničke politike i vrednosti - stoji u saopoštenju JSD Partizan, a koje je stigao odgovor iz košarkaškog klupa, preko portparola kluba Ivana Ivkovića, koji se javio Mozzart sportu.

- Kao što je i navedeno u saopštenju JSD, takve stvari bi trebalo da se rešavaju unutar naše porodice, a ne kroz saopštenja gde čas pozivamo na rešavanje problema unutar naše kuće, a dva pasusa kasnije nekome crtamo mete zbog potraživanja pozajmice koja je potpisana od strane tadašnjeg generalnog sekretara JSD, sa naznačenim rokom do kada je potrebno da se ista vrati - rekao je Ivković za Mozzart Sport i dodao:

- Nešto slično je urađeno sa pozajmicom FK Partizan, pa je novac blagovremeno vraćen bez ikakvih problema. Ovakva vrsta javnog pritiska ne koristi nikome, a najmanje koristi samom Partizanu koji u svakom trenutku mora biti iznad svih - istakao je Ivković.