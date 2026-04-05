Košarkaški klub Budućnost pred derbi utakmicu pete runde Top 8 faze ABA lige protiv Partizana, oglasila se saopštenjem, u kojem su zamolili svoje pristalice na fer i sportsko navijanje.

Klub iz Podgorice ima pobedu manje u odnosu na Partizan, tako da je ovaj meč od velike važnosti za oba tima.

Tim povodom čelnici Budućnosti imali su nekoliko važnih inforamcija za navijače koji će prisustvovati ovom duelu.

-Budućnost obaveštava javnost da će kapije dvorane „Morača“ za utakmicu sa Partizanom, koja počinje u 18 časova biti otvorene od 16. Klub moli navijače da dođu ranije kako bi se izbegle gužve na ulazima zbog detaljnih kontrola. U dvoranu je strogo zabranjeno unošenje sitnih predmeta, upaljača, ambalaže, pića i pirotehnike.

Molimo navijače da poštuju numeraciju sedišta radi izbegavanja gužvi na sektorima, kao i da navijaju fer i sportski, bez vređanja gostujuće ekipe, njihovih porodica ili bilo kakvog vređanja po nacionalnoj, verskoj, rasnoj ili polnoj osnovi, kao i bez ubacivanja bilo kakvih predmeta na parket. Utakmica će biti snimana, a svako izazivanje incidenata biće sankcionisano u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.

Klub podseća da je ove sezone pretrpeo velike kazne u iznosu od preko 30 hiljada evra, te da će neodgovorni pojedinci koji se ne budu pridržavali pravila, uz pomoć redarske službe i policije, biti sankcionisani i procesuirani.

Pozivamo vas da večeras budete uz Budućnost i snažnom podrškom sa tribina pomognete našoj ekipi na putu do pobede - stoji u saopštenju.