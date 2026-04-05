Finansijski funkcioner Makabija iz Tel Aviva, Šaron Jehuda, suočava se sa optužbama za silovanje maloletnice, a detalji njegovog odnosa sa žrtvom izazivaju šok, dok on sve navode negira.

Slučaj je dospeo u javnost nakon pisanja izraelskog medija „Sport5“, uz napomenu da nijedna druga osoba iz kluba nije povezana sa ovim događajem.

Prema navodima iz optužnice, Jehuda je maloletnu osobu upoznao u sinagogi, a tokom određenog perioda navodno su se sastajali na više lokacija. U dokumentima se pominje i razmena poruka, kao i drugi detalji koji su deo istrage.

Sa druge strane, Jehuda kategorično odbacuje sve optužbe i ističe da će svoju nevinost dokazivati pred sudom.

Porodica maloletnika takođe je dala iskaze, navodeći da je slučaj ostavio snažan uticaj na njeno psihološko stanje.

Makabi je trenutno 11. u Evroligi sa učinkom 18-16 i utakmicom manje u odnosu na rivale sa kojima se bori za plasman u doigravanje (Panatinaikos i Barselona 20.15, Crvena zvezda i Monak 19-16).