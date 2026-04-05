Fudbaleri Bosne i Hercegovine plasirali su se na Svetsko prvenstvo, pošto su u Zenici posle penala savladali Italiju. Deo zasluga pripada i mladom Afanu Čizmiću.

Četrnaestogodišnjak je, naime, ukrao ceduljicu Đanluiđiju Donarumi na kojoj su bili detalji kako fudbaleri domaćeg tima izvode jedanaesterce.

- Ovde piše kojom nogom šutaju, desna ili leva. Ovde piše kako šutaju. Mnogo mu je značio. Kada sam uzeo Donarumi papir, on se svih pet penala bacio u levu stranu i išao na sreću. Dobacivao je obezbeđenju i policajcima. Bio je vrlo razočaran i ljut - rekao je Čizmić za FACE TV.

Priča iz Zenice dobila je i humanitarni karkater.

- Kada sam došao kući, javio sam ocu i dogovorili smo se da papir stavimo na aukciju. I sve doniramo u dobrotvorne svrhe - dodao je Čizmić.