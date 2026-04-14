Košarkaški klub Partizan već je započeo aktivnosti na formiranju tima za narednu sezonu, a prema poslednjim informacijama glavna meta je krilo Fenerbahčea Bonzi Kolson.

Kako javlja Kurir, crno-beli su krilu Fenerbahčea ponudili ugovor vredan oko 1.600.000 evra po sezoni, uz obeštećenje od približno 200.000 evra turskom klubu, obzirom na to da Kolson ima izlaznu klauzulu.

Reč je o iskusnom i veoma cenjenom igraču u evroligaškim krugovima, koji može da pokrije pozicije "tri" i "četiri", što ga čini izuzetno traženim na tržištu. Kolson bi bio sjajna zamena za Isaka Bongu koji će najverovatnije napustiti Partizan.

Ipak, posao neće biti jednostavan. Fenerbahče ulaže napore da zadrži Amerikanca, dok interesovanje pokazuju i drugi klubovi, između ostalih i Hapoel.

Kolson ove sezone prosečno beleži 7,9 poena i 3,2 skoka po meču.