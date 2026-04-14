Fudbalski klub TSC danas je promovisao Tomislava Sivića za svog novog trenera.

Iskusni stručnjak došao je na Sever Srbije sa jasnim zadatkom da tim iz Bačke Topole ostavi u Super ligi Srbije i potpisao ugovor do kraja sezone, uz mogućnost da se on produži na još godinu dana ukoliko TSC ostane u eliti.

Sivić je pred plej-aut na klupi TSC-a zamenio Nemanju Miljanovića.

- Stigao sam u veliki klub, to nije tajna ako se kaže, koji je sada u nezavidnoj situaciji. Prvi utisci su odranije, infrastruktura i organizacija su na vrhunskom nivou. Svaki klub ima neku godinu tranzicije kada rezultati ne budu onakvi kako svi očekuju i priželjkuju. Situacija je mnogo teška, ozbiljna, moramo svaki sekund da iskoristimo da poboljšamo sve što je više moguće“, rekao je Sivić.

Jedini sa kojim je iz sadašnje ekipe TSC-a sarađivao jeste Radivoj Bosić kome je bio trener u niškom Radničkom.

- Sarađivao sam samo sa Bosićem direktno, naravno poznajem starije igrače sretali smo se kao protivnici. Kvalitet je jedna ova celina koja ima mnogo iskusnih igrača, sa dve do tri stotine utakmica u Superligi. Mladi igrači, bonusi poseduju ozbiljan kvalitet takođe. TSC je odigrao mnogo dobrih utakmica, nije to jednostavno. Dese se pehovi, izađe lopta od stative napolje, imate neplanske povrede, morate da tumbate zbog njih, to se sve desilo u TSC-u u poslednje vreme, na žalost. Moramo brzo da reagujemo da to popravljamo u što kraćem periodu i da osvajamo bodove - jasan je iskusni strateg.

Poznat je Sivić kao trener koji brzo menja sredinu.

- Pre TSC-a sam imao dve, tri ponude koje nisam hteo da prihvatim, iz razloga jer je dosta bilo te jednokratne upotrebe, voleo bih da se zadržim negde što je duže moguće. Imao sam tu želju i u Spartaku, u mojim godinama mi ne priliči da putujem na neke dalje destinacije. Pošto sam rođeni Subotičanin, TSC je klub gde mislim da mogu da pokažem nešto više od spasavanja, to mi je velika želja, da ostanem jedno četiri ili pet godina.

TSC u plej-aut ulazi kao 11. na tabeli sa 34 bodova, samo jednim više od 13. plasiranog Radničkog iz Niša koji je prvi tim "ispod crte" za opstanak.