Srpski košarkaš Nikola Jokić blista i ove sezone, ali je sve izvesnije da će ostati uskraćen za MVP titulu.

Bobi Portis, košarkaš Milvoki Baksa i nekadašnji NBA šampion bio je gost emisije "Run it Back", a između ostalog, govorio je i o kraju regularnog dela sezone i MVP trci u kojoj je i Nikola Jokić.

Portis je upitan ko će osvojiti MVP nagradu, a onda je usledio iznenađujuć odgovor:

- Očigledno je da to zavisi od glasanja. Verovatno niko neće glasati za Jokića jer je već osvojio tri MVP nagrade i verovatno ne žele da mu daju četvrtu. Razumeš me, verovatno ne žele da mu daju četiri MVP priznanja. Ali Jokić je brutalan, brate. Bio je lider lige po skokovima i asistencijama. To je ludo. To su Jokićeve brojke, baš ozbiljne.

Potom je istakao da će košarkaš Oklahome Šej Gildžus Aleksander verovatno odbraniti titulu osvojenu prošle godine.

- Da, ja mislim da će Šej Gildžes-Aleksander (SGA) verovatno osvojiti nagradu Ali sviđa mi se Jokić. Bio je lider lige po poenima i skokovima. Njegov doprinos u asistencijama je takođe ogroman. Obožavam to.