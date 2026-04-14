Inter Majami ostao je bez šefa stručnog štaba, pošto je Havijer Maskerano odlučio da napusti klub, potvrđeno je iz redova aktuelnog osvajača MLS kupa.

Prema informacijama iz kluba, ekipu bi u narednom periodu mogao da preuzme Giljermo Ojos u ulozi vršioca dužnosti, a isti izvor navodi da je već vodio trening prvog tima.

Maskerano je na klupu ekipe iz Majamija seo u novembru 2024. godine, nakon eliminacije iz plej-ofa. Već u prvoj celoj sezoni ostvario je značajan uspeh, predvodivši tim do osvajanja prve titule u MLS kupu.

Ipak, rezultati u aktuelnoj sezoni nisu na očekivanom nivou. Ekipa je eliminisana u osmini finala Konkakaf Lige šampiona, gde je bolji bio Nešvil, dok je na novom stadionu, otvorenom početkom aprila, upisala dva nerešena ishoda.