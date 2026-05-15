Presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu prihvaćen je sporazum o priznanju krivičnog dela na osnovu kog je S.A.J. osuđen na uslovnu kaznu od osam meseci sa rokom provere od dve godine zbog učestvovanja u tuči 5. maja prošle godine ispred kluba “Bank”, u kojoj je jedan mladić teško povređen.

Mediji su ranije pisali da je S.A.J. košarkaš Partizana Karlik Džouns.

On je osuđen za izvršenje krivičnog dela teška telesna povrede, dok je prema S.B, I.B. i N.J. zbog krivičnog dela učestvovanje u tuči, u istom događaju, primenjen institut odlaganja krivičnog gonjenja, odnosno oportunitet, saopšteno je iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Tužilaštvo u saopštenju navodi da je, posle konsultacije sa oštećenim koji se saglasio sa primenom oportuniteta prema okrivljenima S.B. i I.B, doneta naredba o odlaganju krivičnog gonjenja kojom je određeno da okrivljeni uplate novčani iznos od po 300.000 dinara na račun oštećenog, a okrivljeni N. J. da uplati iznos od 100.000 dinara.

U Crnotravskoj ulici je 5. maja prošle godine oko 4.30 časova je ispred ugostiteljskog objekta došlo do tuče više lica, u kojoj su učestvovala tri košarkaša KK Partizan i druga lica, kada je teške telesne povrede zadobio J.K.