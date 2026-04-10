Košarkaši Partizana su poraženi do Žalgirisa sa 83:74 u okviru 37. kola Evrolige, koji je odigran u čast Duška Vujoševića koji je nedavno preminuo, dok su sada podelili i prelepe vesti za navijače - Karlik Džons ostaje u klubu.

Već dugo vremena unazad se govori upravo o statusu Karlika Džonsa. Najbolji košarkaš Partizana ovog leta ostaje bez ugovora, zbog čega je bilo i pravo pitanje šta će se desiti s njim. Nije tajna da su ga želele mnoge ekipe, ali...

Karlik Džons je zavrednio pažnju najvećih klubova Evrope, svi su ga želeli, ali je i Partizan želeo da ga zadrži po svaku cenu.

Partizan je ove sjajne vesti za sve navijače potvrdio nedugo nakon poraza od Žalgirisa u večeri kad su se sve opraštali od Duška Vujoševića.

Podelili su i reči Karlika Džonsa:

- Ooo Partizane, ovde je najbolje. Znaš, ovo je kao porodica. Čoveče, sjajni su. Navijači su neverovatni. Nema mesta gde bi sada radije bio, ovde pripadam, ovde me žele i ovde želim da budem. Zato biram da ostanem ovde - rekao je Karlik.