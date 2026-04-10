Odigrane su utakmice 37. kola Evrolige, a sada su neke stvari poznate kada je reč o tabeli. Važna vest je to što je Zvezda uspela da obezbedi plasman u plej-in najjačeg evropskog klupskog takmičenja pobedom protiv Asvela 106:93!

Zvezda je uspela da dođe do nešto teže pobede protiv Asvela u Vilerbanu, iako su bili ogromni favorit protiv već prežaljene ekipe iz Francuske. Nalaze se na poslednjem mestu, za njih je odavno sve gotovo, ali su pružili neverovatan otpor timu Saše Obradovića.

Oni su uspeli da se potpuno vrate u meč tokom treće deonice, čak su i poveli u ovom kvartalu, ali je Zvezda uspela da odoli tim napadima. Ovom pobedom je Zvezda uspela da se domogne i plej-in faze, pošto su joj i ostali rezultati išli na ruku.

Ono što je bilo najvažnije za ekipu sa Malog Kalemegdana je to što je Dubai poražen od Efesa na "svom" terenu, pa je tim iz Emirata izgubio šansu da sustigne Zvezdu i tako je izbaci iz trke, jer sada crveno-beli imaju dve pobede više.

Crveno-beli sada pred sobom imaju borbu za što bolju poziciju u plej-inu, a to će saznati tek nakon poslednjeg kola.

Bar prema trenutnom stanju, Zvezda se nalazi na sedmom mestu, s obzirom na to da imaju isti skor kao Monako i Panatinaikos, a u tom krugu imaju 3-1 (dva puta dobili Monako, jednom Panatinaikos), Zeleni su na (2-2), a Kneževi na 1-3 (u tom krugu).

Crveno-belima tinja nada i za plejof, jer mogu da dođu do TOP8 faze, ukoliko Hapoel bude poražen od Monaka i Makabija, a Zvezda upiše pobedu u Madridu. Tada bi crveno-beli stigli do šestog mesta i direktnog plasmana.