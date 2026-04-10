Košarkaši Crvene zvezde pobedili su na gostujućem terenu Asvel sa 106:93 u 37. kolu Evrolige.

Saša Obradović je bio zadovoljan izdanjem svog tima, kao i rezultatima ostalih utakmica.



- Nema lake utakmice u Evroligi, ovo je fenomenalno takmičenje, možda i najbolje ikada. Pronašli smo put, znali smo da je ovo tim koji nema šta da izgubi, igrali su bez pritiska. Istakao bih fokus ekipe kao glavni, čuo sam za ostale rezultate koji su išli u korist našeg kluba, i srećan sam što smo ispunili prvi cilj. Sledi naredna utakmica u Madridu protiv Reala koja je takođe važna - rekao je Obradović.



