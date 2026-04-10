U uvodnoj reči je istakao zbog čega je tim izgubio.

- Prvo čestitke Žalgirisu, odigrali su bolje od nas i zaslužili su pobedu. Utakmica u kojoj je Žalgiris igrao sa dobrim procentima, u prvom poluvremenu posebno. Poboljšali smo odbranu u drugom poluvremenu, ali smo celu utakmicu imali problem u pet na pet u napadu. Igrali smo samo sa 11 asistencija, to nije dobro, promašivali smo šuteve, otvorene, polaganja. Jasno je da naš napad nije bio dobar večeras, moramo da se unapredimo i pripremimo za Cedevitu.

Karlik Džons je zvanično produžio ugovor.

- Mislim da je to bitno za klub da ima opciju da sačuva jednog od najvažnijih igrača Evrolgie. On je jak obitan za Partizan ,.navijače, klub. On može dobro da objasni svima kako se takmičite u Partizanu naredne godine.

Neće biti mnogo vremena za pripremu meča protiv Cedevita Olimpije u ABA ligi.

- Nećemo imati treninge, ali ćemo na videeo mitinzima, i sa mentalitetom, moramo da igramo jako, jer je Cedvita kod kuće vrlo dobar tim, moramo da unapredimo igru u odnosu na poslednja tri meča.

Meč je obeležio oproštaj od Duška Vujoševića.

- Pre meča je bilo ludo, ali i tokom. Mislim da je bilo vrlo emotivno da pamtite legendu Duška Vujoševića. Bio je to neverovatan momenat i bila je to posebna situacija za mene.

Nakon reči o Sterlingu Braunu i povredama, govorio je o tome što je Dule poslednji meč u Evroligi kao trener crno-belih imao protiv Žalgirisa.

- Mislim, jasno je da smo probali da pobedimo, ceo tim, svi su znali da je ovo poseban meč. Igrači su uložili trud, igrali smo veliki broj utakmcia u poslednje vreme, sa kratkom rosteorm. Nemam sumjje da su se borili, jasno da nije bila dobra utakmica, ali su se borili za pobedu. Za mene mentalitet nije problem, jer su uložili trud.

Tim je mogao bolje da odigra.

- Jasno je da nismo igrali na istom nivou kao u prošlim mečevima, kratak roster. nije izgovor, možemo bolje. Probali smo, ali je Žalgiris na kraju bio bolji i ovo je sport, zaslužili pobedu - rekao je Penjaroja i ukratko najavio da sledi COL u ABA ligi.