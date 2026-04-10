Košarkaši Crvene zvezde pobedili su na gostujućem terenu Asvel sa 106:93 u 37. kolu Evrolige.

Saša Obradović je bio zadovoljan posle pobede i plasmana u plej in.

- Očlekivali smo tešku utakmicu, bila je važna. Znam najbolje kako je teško igrati ovde sa ovako dobrim navijačima. Igrali smo dobro u prvom poluvremenu, u drugom smo imali problema sa ofanzivnom tranzicijom, ali smo pokazali kakav duh ovaj tim ima i pobedili zasluženo utakmicu.

Kroz osmeh je Obradović istakao:

- Uvek bih okarakterisao kao dobar posao. Uvek su velika očekivanja sa ovim timom, u mojoj zemlji je uvek teško. Ako izgubiš ne izlaziš na ulicu. Sa ovim pritiskom se nosim, prvo kao igrač, onda i kao trener. Mislim da smo uradili odličan posao. Od početka je bilo veoma teško, kao i svim evroligaškim timovima, ali da, ovo je velika satisfakcija.

Upitan je Obradović i da li smatra da je Zvezda kompletan tim:

- Mislim da jesmo. Verovatno moramo da naučimo da igramo setap napad, jer imamo veliki talenat, posebno na centarskim pozicijama, u svim selekcijama. Asvel takođe ima veoma pokretljive igrače, ali ovo je baza. Imali smo kontrolu kroz Kodija, Nvora i Batler odlični, ali fali nam malo iskustva.