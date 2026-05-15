Selektor Belgije Rudi Garsija objavio je konačan spisak od 26 igrača za Svetsko prvenstvo koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, a utisak je da Belgija na turnir stiže sa zanimljivim spojem iskustva, kvaliteta i nove energije.

Na spisku su očekivano Kevin de Brujne, Romelu Lukaku i Tibo Kurtoa – trio koji godinama nosi belgijsku reprezentaciju. Posebno zanimljiv ostaje slučaj Lukakua, koji nije igrao skoro dva meseca, ali je uprkos tome dobio poverenje selektora.

Bez mesta u timu ostali su Lukas Stasin, Mika Godts, Malik Fofana, Lois Openda, Artur Vermeren i Romeo Lavija, što će sigurno izazvati dosta komentara među navijačima i medijima.

Spisak Belgije za Svetsko prvenstvo 2026:

Golmani

Tibo Kurtoa (Real Madrid), Sene Lamens (Mančester junajted), Majk Penders (Strazbur)

Odbrana

Artur Tet (Anjtraht), Brendon Mehele (Klub Briž), Koni De Vinter (Milan), Natan Engoj (Lil), Zeno Debast (Sporting), Maksim de Kujper (Brajton), Hoakin Sejs (Klub Briž), Toma Menije (Lil), Timoti Kastanj (Fulam)

Vezni red

Nikolas Raskin (Rendžers), Aksel Vitsel (Đirona), Hans Vanaken (Klub Briž), Kevin de Brujne (Napoli), Juri Tilemans (Aston Vila), Amadu Onana (Aston Vila)

Napad

Žeremi Doku (Mančester siti), Aleksis Salemakers (Milan), Matijas Fernandez Pardo (Lil), Dijego Moreira (Strazbur), Romelu Lukaku (Napoli), Leandro Trosar (Arsenal), Šarl de Ketelare (Atalanta), Dodi Lukebakio (Benfika)