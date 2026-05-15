Irski fudbaler Šejmus Kolman saopštio je danas da napušta Everton na kraju sezone, posle 17 godina provedenih u redovima "karamela".



- Posle više od 17 godina u ovom velikom klubu, odlučio sam da će ova sezona biti moja poslednja kao igrača Evertona - rekao je Kolman, a prenosi klupski sajt.

Kolman (37) je u Everton došao januara 2009. godine i u međuvremenu postao ikona kluba sa stadiona "Hil Dikinson". Pouzdani defanzivac je odigrao 433 utakmice u svim takmičenjima i postigao 28 golova. Rekorder je kluba po broju utakmica u Premijer ligi sa 372 meča.

Poslednji meč pred domaćom publikom odigraće u nedelju protiv Sanderlenda.