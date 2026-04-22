Jedan detalj iznenadio je sve.

Na pitanje da li je u kontaktu sa bivšim saigračima iz Partizana Panter je bio izričit.

-Sledeće pitanje, brate. Više ne odgovaram na takva pitanja, čujem se sa Lesorom, Ledejem... U kontaktu smo - reako je.

Ipak i dalje prati dešavanja na prostoru Srbije.

-Bacim pogled na Zvezdu i Partizan s vremena na vreme, ali ne prečesto. Ritam u ACB ligi je izuzetno zahtevan, stalno smo u utakmicama i potpuno sam fokusiran na obaveze svog tima. Što se tiče moje forme i cele sezone Barselone, rekao bih da je bila korektna. Uvek postoji želja za više, ali sada nam je najvažnije ono što sledi. Ove nedelje nas čeka još jedan meč i moramo da ga odradimo kako treba.

Na kraju, posebno je analizirao meč protiv Crvene zevzde.

-Nije bilo nekog posebnog pritiska na nama. Naš zadatak je bio jasan - da izađemo na teren i igramo svoju košarku. Protivnik je kvalitetan, ali smo odradili ono što je bilo do nas. Presudilo je to što smo ostali koncentrisani i zadržali pravi pristup tokom cele utakmice, čak i kada smo imali osetnu prednost - zaključio je Panter.

Pre nekoliko dana pojavila se informacija da je Panter tužio Partizan i da su crno-beli dobili BAT zbog toga. Možda u tome leži odgovor na "hladno" ponašanje bivšeg kapitena prema crno-belima.