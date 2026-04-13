Odgovor koji je klub iz Humske uputio "Eurohoopsu" prenosimo u celosti.

- KK Partizan je u potpunosti upoznat sa ovim slučajem i sve se odvija u skladu sa standardnim procedurama. Trenutna zabrana biće uskoro ukinuta, jer je bila neophodan korak u vezi sa odobrenim FIBA planom otplate.

Da, u pitanju su lični porezi Kevina Pantera, o čijim detaljima nećemo govoriti. Ipak, uložili smo žalbu na ovu odluku Federalnom sudu u Švajcarskoj.

Imajući u vidu da je ovo prvi put u istoriji da je naš klub uložio žalbu Federalnom sudu u Švajcarskoj, smatramo da to dovoljno govori o našem stavu i mišljenju u vezi sa ovom BAT odlukom. Međutim, naša žalba ne odlaže izvršenje BAT odluke.

U međuvremenu, obezbedićemo normalno funkcionisanje kluba, uključujući i ukidanje FIBA zabrane - navodi se u saopštenju.