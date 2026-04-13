Košarkaški klub Partizan našao se pod sankcijom međunarodnih košarkaških institucija, pošto je zbog neizmirenih obaveza prema bivšem kapitenu Kevin Panter dobio zabranu registrovanja novih igrača, prenosi "Eurohoops".

Kako prenosi ovaj specijalizovani portal, crno-beli duguju Panteru iznos od 170.000 evra, što je dovelo do reakcije Košarkaškog arbitražnog tribunala (BAT), koji je izrekao meru zabrane transfera.

Panter je napustio Partizan 2024. godine, ali su mu crno-beli ostali dužni 200.000 evra iz poslednje godine ugovora. Kako taj novac nije uspeo da naplati regularnim putem, tužio je Partizan na FIBA tribunalu, BAT-u, i na kraju uspeo da dobije spor.

Košarkaški arbitražni sud FIBA dodelio je Panteru ukupno 200.000 dolara, koje je klub zadržao i koristio za plaćanje poreza na njegov ugovor.

Prema dostupnim dokumentima iz presude, Panterova plata za sezonu 2023-2024 iznosila je 2,35 miliona dolara.

Uprkos tome što je imao ugovor i za sezonu 2024/25, Amerikanac je, kao što je poznato, otišao u Barselonu na leto 2024. godine. Činjenicu da je igrač napustio klub iz Partizana su iskoristili kao argument da ne bi trebalo da plaćaju "godišnji porez na dohodak", koji se nameće pojedincima koji zarađuju ukupan prihod veći od tri puta većeg od prosečne godišnje zarade isplaćene u Republici Srbiji.

Partizan je sa ovim obrazloženjem zadržao dve isplate od ukupno 350.000 dolara i na kraju je polovinu novca dao Panteru, koji je, na kraju, dobio slučaj, plus 5% godišnjeg poreza i 20.000 evra za sudske troškove i troškove arbitraže.