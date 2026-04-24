Preciznije, na sajtu FIBA više se ne nalazi podatak da je KK Partizan među sankcionisanim klubovima. Crno-beli su platili novac koji je Panter potraživao, ali su se žalili Saveznom sudu i čeka se konačan epilog ove mini-drame.

-Partizan je u potpunosti upoznat sa ovim slučajem. Trenutna zabrana će biti vrlo brzo ukinuta, jer je to bio neophodan korak kada je reč o dogovorenom načinu isplate. Radi se o slučaju poreza Kevina Pantera u čije detalje nećemo ulaziti. Žalili smo se na ovu odluku Saveznom sudu u Švajcarskoj, a imajući u vidu da se naš klub prvi put žali Saveznom sudu, verujemo da to dovoljno objašnjava mišljenje o ovoj odluci BAT-a. Međutim, naša žalba ne obustavlja postupak - naglasili su tada iz redova Partizana i dodali: "U međuvremenu obezbedićemo normalno funkcionisanje kluba, kao i ukidanje zabrane".



Podsetimo, nkadašnji kapiten crno-belih tužio je klubu iz Humske zbog dugovanja od 200.000 evra. Taj spor je dobio zbog čega se Partizan našao na listi sankcionisanih klubova, a iz Partizana smatraju da je Savezni sud pogrešio i zato su se žalili.