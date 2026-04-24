Stigao je Stefan Mladenovski sa epitetom jednog od najtalentovanijih makedonskih fudbalera na Marakanu, ali se, bez veće šanse, rastao sa Crvenom zvezdom, saznaje "Meridiansport".

Još sa 15 godina se iz Skoplja preselio u Beograd, i prošao mlađe selekcije, kako Zvezde, tako i Grafičara. Najzapaženiji je bio u kadetskoj sezoni kada je sa Aleksom Damjanovićem činio napadački dvojac kojim je komandovao Slađan Nikolić.

Tada je perspektivni Makedonac bio jedan od važnijih šrafova za osvajanje titule, i na 23 meča upisao 11 golova. Međutim, po prelasku iz kadeta u omladince, čini se da nije uspeo da se nametne Nenadu Milijašu.

Bio je dva puta slat u Grafičar, igrao i za mlađe omladince Zvezde, i sada napustio Marakanu, nakon isteka ugovora.