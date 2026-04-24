Fudbalski klub Partizan saopštio je da je danas na stadionu u Humskoj počela prodaja ulaznica za 179. večiti derbi i gostovanje Crvenoj zvezdi.

Kako se navodi, navijačima Partizana je namenjena samo južna tribina stadiona "Rajko Mitić".

- Prodaja karata počela je danas, od 10 časova. Ulaznice za južnu tribinu koštaju 600 dinara. Prodaja je isključivo na blagajnama stadiona Partizana, odvijaće se u petak i subotu u radnom vremenu od 10 do 18 časova, a na dan utakmice, u nedelju, od 10 časova do početka utakmice. Jedna osoba može kupiti najviše četiri ulaznice uz lični identifikacioni dokument - saopštili su crno-beli.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u nedelju od 18 časova Partizan na stadionu "Rajko Mitić" u trećem kolu plej-ofa Superlige Srbije i 179. večitom derbiju.

Zvezda je vodeća na tabeli Superlige Srbije sa 79 bodova, dok je Partizan drugoplasirani sa 65.

Ukoliko ostanu neporaženi, crveno-beli će obezbediti devetu uzastopnu i 37. titulu šampiona države.