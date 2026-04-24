Marijana Enrikes, veoma tiražna književnica u Argentini. govorila je o tenisu i Novaku Đokoviću.

-Nikada ga nisam gledala na profesionalnom nivou a kako je sada u završnom delu svoje karijere, kako je možda poslednji put igrao u Melburnu, a možda će igrati još pet godina, nikad se ne zna, rekla sam sebi da želim da ga gledam iz prvog reda – rekla je u intervjuu za argentinski portal „Klej“.

Očekivanja su bila nadmašena. Enrikes je došla da gleda Novaka u prvom kolu, a on je stigao do finala.

-Bila sam popuno poludela od sreće. Odlično je igrao, za mene je to bio osećaj kao da sam u katedrali. Volim kada je tenis bučan, ali biti na tribinama u potpunoj tišini, videti Noleta kako igra, bilo je mistično.

Govorila je i o Federeru.

-Nikada nisam razumela tu zaluđenost Federerom. Razumem da ga neki ljudi obožavaju, ali ne razumem tu strast. On mi izgleda tako korektno, kao dobar đak, tako predvidljivo… Nemati nijedan konflikt mene ne oduševljava. Onaj prvi Federer, u mladosti, koji se ponašao incidentno, taj me je više interesovao.

Na zanimljiv način je opisala Đokovića...

- Đoković je kao komplikovana ljubav. Ceo svet bi želeo da bude manje provokativan, da se više ponaša evropski, da ne govori toliko ono što misli. On oseća da nikada nije bio maksimalno priznat i smatram da je u pravu. Moguće je da će se jednom promeniti, da će kada prestane da igra postati jedan fascinantan narativ. Federer je kao super model, jedan veoma elegantan tip. Kao teniser je bio neverovatan, ali njegov narativ je narativ ambasadora. A Nole želi da bude Napoleon, a ne ambasador.