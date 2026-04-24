Andrejeva se požalila da polen i, kako bi naši ljudi jednom rečju objasnili, "mace" koje lete svuda po terenu i ometaju je u pripremi u Madridu.

-Da, zapravo uslovi na terenu su prilično teški, totalno drugačiji od onih gde sam trenirala pre ovoga. Veoma je brzo, napred i nazad, ne mogu da pronađem ritam. I "mace" su tu. Ulaze mi u oči, usta, nos... praktično, svuda gde mogu. Samo još nisu u uši! (smeh) Da, teški su uslovi bili danas, ali sam uspela da ostvarim pobedu - rekla je Mira nakon trijumfa protiv Mađarice Udvardi.

Zanimljivo je da će Ruskinja i u trećem kolu igrati protiv još jedne predstavnice Mađarske, Dalme Galfi.