Dragan Popadić, srpski fudbalski trener i bivši igrač, preminuo je u 81. godini, saopštio je fudbalski klub Mačva iz Šapca. Popadić je ostavio neizbrisiv trag u jugoslovenskom i međunarodnom fudbalu, a naročito na afričkom kontinentu gde je stekao status legende.

Popadić (rođen 4. februara 1945. godine u Majuru kod Šapca) igračku karijeru je počeo u lokalnom Partizanu iz Majura, da bi preko omladinske škole Radničkog sa Novog Beograda stigao do seniorskog fudbala. Najbolje trenutke igračke karijere imao je u ljubljanskoj Olimpiji, za koju je tokom sedamdesetih godina prošlog veka odigrao većinu od svojih 140 nastupa u Prvoj ligi Jugoslavije.

Kao trener, Popadić je 1988. godine vodio šabačku Mačvu, a svetsku slavu stekao je u Africi, gde je nizao uspehe. Sa ekipom Simba iz Tanzanije osvojio je dve titule šampiona države (1994, 1995) i nacionalni kup, dok je 1996. godine sa klubom Ekspres postao šampion Ugande.

Tokom bogate trenerske karijere vodio je i King Fejsal u Gani, kao i etiopski Kofi, u koji se vraćao u dva navrata, ostavši upamćen kao prvi strani trener u istoriji tog kluba.

FK Mačva se od svog nekadašnjeg trenera oprostila biranim rečima, ističući da je Popadić bio čovek velike harizme i znanja koji nikada nije zaboravio svoje korene.