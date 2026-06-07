Fudbalski savez Danske se oglasio povodom stanja Kristijana Eriksena koji je ponovo kolabirao na terenu tokom utakmice Danske i Ukrajine.

Iskusni vezista se srušio u 65. minutu, nakon čega je utakmica prekinuta i nije nastavljena. Lekarska ekipa je odmah ušča na teren kako bi ukazala pomoć Eriksenu, a sada se Fudbalski savez Danske oglasio sa novim informacijama o njegovom stanju.

- Kristijan Eriksen je svestan i oseća se dobro pod okolnostima koje su se dogodile - navedeno je u saopštenju.

Scena je kod svih prisutnih probudila sećanja na Evropsko prvenstvo 2021. godine, kada je isti igrač doživeo sličnu situaciju i tada jedva preživeo na terenu. Ipak, Savez je ovim saopštenjem uspeo donekle da umiri navijače.