Košarkaš Monaka Alfa Dijalo proglašen je za najboljeg odbrambenog igrača Evrolige u sezoni 2025/2026, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

Dijalo (28) je za Monako odigrao svih 38 utakmica u regularnom delu sezone u Evroligi, a prosečno je beležio 11,9 poena, 4,4 skoka i 0,5 blokada po meču.

Košarkaš Monaka je u izboru trenera svih evroligaških timova, iza sebe ostavio igrača Fenerbahčea Nikola Melija i Tomasa Vokapa iz Olimpijakosa. Četvrti u izboru bio je centar Reala Valter Tavares, dok je na petom mestu završio košarkaš Panatinaikosa Džerijan Grant.