Nakon više od dve decenije, Danijel Valjeho, doneo je toj državi prvu pobedu na Mastersima jer je sa 6:4, 6:4 savladao Grigora Dimitrova na startu Madrida.

Valjeho je tako ispisao stranice istorije paragvajskog tenisa još od 2003. godine kada je Ramon Delgado ostvario pobedu u Montrealu i to protiv Ivana Ljubičića sa

7:6, 6:4.

Ovaj 21. godišnji mladić, uspeo je da uđe u top 100, a sada je napravio veliki iskorak u svojoj karijeri.

Naredni protivnik Južnoamerikanca biće 17. nosilac na turniru, Lerner Tijen koji je bio slobodan na startu takmičenja, pa ćemo videti da li ova bajka može da se nastavi.