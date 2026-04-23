Na gradskom stadionu Lapad u Dubrovniku došlo je do urušavanja dela tribina tokom fudbalske utakmice, saopštile su gradske vlasti.

Incident se dogodio u sredu za vreme meča između lokalnog kluba GOŠK Dubrovnik 1919 i Neretvanca iz Opuzena, kada se zbog dotrajalosti konstrukcije srušio donji deo tribine. Tom prilikom jedna osoba je lakše povređena.

Iz Grada Dubrovnika navode da će oštećeni deo tribina odmah biti ograđen i stavljen van upotrebe, te da neće biti korišćen sve dok se ne sprovede detaljna sanacija i obnova.

U saopštenju je istaknuto i da gradska uprava ranije nije bila obaveštena o izuzetno lošem stanju tribina, za koje je odgovorna ustanova koja upravlja sportskim objektima. Planirano je da se rebalansom budžeta obezbede hitna sredstva za sanaciju, ali i za obnovu drugih delova stadiona koji trenutno ne zadovoljavaju potrebne standarde.

Stadion Lapad izgrađen je još 1919. godine i ima kapacitet od oko 3.000 mesta za stajanje.