Naime, već je prodato 4.000.000 ulaznica, iako je Amerika daleko dve godine.

- Odziv na našu početnu prodaju bio je ništa manje od istorijskog - izjavio je izvršni direktor LA28 Rejnold Huver.

Navodi se da je 95 odsto karata prodavano po ceni manjoj od 100 dolara, a da je sve otišlo još tokom pretprodaje za stanovnike tog grada, kao i Oklahoma sitija.

Takođe, saopšteno je da su ulaznice prodate u 85 zemalja, kao i u svih 50 američkih saveznih država.

Ženska takmičenja su privukla mnogo veću pažnju od muških, a sport koji se izdvojio kao potencijalno najgledaniji je sportska gimnastika.

Druga faza prodaje biće u avgustu, a za njega će navijači i oni koji su zainteresovani moći da se prijave do 22. jula.