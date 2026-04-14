Svetsko fudbalsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi na programu je od 11. juna do 19. jula u 16 gradova, a cene karata za ovaj planetarni spektakl dostižnu rekordan nivo.

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) uvela je danas nove, još skuplje kategorije ulaznica, pa ulaznice za premijerni meč reprezentacije SAD protiv Paragvaja u Inglvudu u prvoj kategoriji sada dostižu vrednost od čak 4.105 dolara. Inače, prethodo je najviša cena bila 2.735 dolara. Novost je da je osim toga uvedena i nova „front category 2“ opcija od 1.940 i 2.330 dolara.

„Front category" karte uvedene su i za druge utakmice, poput duela domaće selekcije Kanade u Torontu, a najskuplja mesta koštaju 3.360 dolara.

Odranije je poznato da će finale Mundijala u Nju Džerziju uživo moći da prate samo oni sa dubokim džepom. Prema navodima, cena najskuplje karte dodatno je skočila i sada se vrednuje sa više do 11.000 dolara (cena pristojnog polovnog automobila), što predstavlja novi rekord u istoriji prestižnog turnira.