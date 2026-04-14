Italijanska teniska zvezda Janik Siner postao je tek treći igrač ikada koji je osvojio četiri uzastopne masters titule. On je najpre slavio u Parizu 2025. godine, a potom u Indijan Velsu, Majamiju i Monte Karlu nedavno za četvrtu u nizu.

Ujedno, nakon prestižnog turnira u kneževini, Siner se vratio na prvo mesto ATP liste, što je bio povod za ponos i likovanje u njegovoj matici Italiji.

Predsednik Teniske federacije Italije Anđelo Binagi tvrdi da lidersku poziciju ne bi ispustio do danas da nije bilo suspenzije zbog dopinga.

- Navikli smo na podvige ovog velikog šampiona. Da nije imao tu nepravednu diskvalifikaciju, broj jedan ne bi nikada ispustio, jer je najbolji na svetu - rekao je Binagi, pa izrazio nadu da će njegov slavni sunarodnik slaviti i na mastersu u Rimu:

- Drago mi je što mogu da primetim da ima odličnu prilagodljivost na ono što se činilo najmanje ponovoljnom podlogom, šljaku. Ovo su odlične vesti, ne samo za njega, već i za nas, jer ga u Rimu čekamo raširenih ruku da pokuša da razbije sušu koja traje 50 godina u muškom singlu.

Pre Janika Sinera taj podvig su ostvarili samo Novak Đoković, i to triput, odnosno Rafael Nadal jednom.