Crno-beli su legendarnog Sašu Ilića zaposlili kao šefa stručnog štaba, ali će ovaj rekorder imati i mnoge druge funkcije, pošto će se pitati za mnoge stvari. Legenda se vratila u Humsku, a to je odjeknulo u javnosti.

Predstavio ga je Partizan, predstavio je fudbalera koji je rekorder po broju nastupa za ekipu iz Humske, dok će sada moći da nastavi i kao trener u ovoj ekipi. Njegov povratak posle mnogo godina je napravio odjek, a sada se javljaju i njegovi bivši saigrači.

Jedan od njih je i Petar Grbić, koji je imao kratku poruku za svog bivšeg saigrača.

Petar Grbić je nastupao u Partizanu od 2013. do 2015. godine, a tokom tog perioda je upisao 43 nastupa i tri gola.

Obratio se i Saletu Iliću putem svog Instagram profila.

- Konačno svoj na svome. Srećno, brate moj - napisao je Petar Grbić.