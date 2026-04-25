Aleksander-Voker je ove sezone prosečno beležio 20,8 poena, 3,7 skokova i 3,4 asistencije.



Košarkaš Atlante je osvojio 396 bodova u glasanju, a iza njega su bili Džejlen Duren sa 254 i Deni Avdija sa 135.

NBA liga navodi da je Aleksander-Voker više nego udvostručio prosečan broj poena koji je postizao u prvih šest sezona.

- To zaista potvrđuje moja osećanja. Ponekad mislim da je svako prošao kroz to, da nešto oseća, a drugi to ne vidi. I to je kao onaj trenutak koji ti pokaže da nisi lud. A često me je ova igra činila kao da sam u zabludi što se tiče uverenja koja sam imao. Još mi nije potpuno došlo do svesti. Prelazim iz trenutaka kada sam na ivici da se rasplačem, do toga da samo želim da vrištim i budem srećan - rekao je Aleksander-Voker.