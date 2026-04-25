Portugalski fudbaler Diogo Žota poginuo je u jezivoj saobraćajnoj nesreći zajedno sa bratom Andreom Silvom 3. jula prošle godine, a prema presudi nadležnih organa u Španiji, ne postoji krivična odgovornost za ovaj tragični udes.

Fudbaler Liverpula je sedeo na mestu vozača kada je tokom preticanja automobil sleteo sa puta, udario u zaštitnu ogradu i potom se zapalio. Nakon pregleda dokaza sa mesta događaja i informacija stručnjaka za saobraćajne nezgode, Visoki sud pravde za region je utvrdio da ne postoje osnove za pokretanje krivičnog postupka.

Žota se vraćao u Englesku pred početak sezone, nakon što mu je savetovano da ne leti zbog operacije pluća.

Silva je takođe bio profesionalni fudbaler, koji je nastupao za Porto kao igrač omladinskog tima i bio je vezni igrač prvog tima u FK Penafijel, timu u drugoj ligi Portugala.







