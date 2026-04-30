Migel Nadal, stric Rafaela Nadala i osvajač pet titula španske Primere, bio je pozvan da komentariše aktuelna dešavanja u sportu, između ostalog i u tenisu gde tvrdi da je Karlos Alkaraz spreman da ispiše istoriju do kraja svoje karijere.

- Pričamo o igraču koji ima sve. Ima dobar servis, sjajan forhend, bekhend, moćnu fiziku, brz je i može da podnese pritisak. Pozitivan aspekt, između ostalog, jeste to što je konkurencija trenutno jako slaba - rekao je Migel, a onda to uporedio sa vremenom Rafaela Nadala pomenuvši i Novaka Đokovića.

- Danas, jedini igrač koji može da pravi probleme Alkarazu je Janik Siner. U Rafino vreme, tu su bili Novak Đoković, Rodžer Federer, Endi Mari, Aleksandar Zverev, Huan Martin Del Potro, David Ferer... Sa svim tim teniserima ste mogli da se susretnete već u četvrtfinalu, pa čak i u prvom kolu i svi mogu da vas eliminišu - izjavio je Nadal, a onda dodao:

- U današnje vreme, velika je razlika. Ne vidim veću grupu tenisera koji mogu da pretenduju na titulu Grend slema. Mislim da je Karlos igrač koji će osvojiti mnogo Grend slemova - naveo je Nadal.

To nije sve. Migel smatra da Alkaraz može da ide i na preko 20 Grend slemova, što znači da će doći do nivoa Federera, a smatra da ima šanse da stigne i Rafu.

- Ima uslove da cilja na 20, 22, 23 Grend slem titule. Samo, komplikovano je zbog toga što je potrebna konstantnost i mentalna snaga. Mislim da će biti teško, ali moguće. Ima sve uslove, pa kada dođe do takmičenja, ne vidim mnogo igrača koji jasno idu na Grend slem trofeje - zaključio je Migel.

Podsetimo, Alkaraz će zbog povrede propustiti Rolan Garos, a još uvek nije poznato da li će igrati na Vimbldonu.