Dubai je ove sezone prvi put igrao u Evroligi. Tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata nije uspeo da se domogne plej-ina, ali ga to ne sprečava da ima velike ambicije za narednu takmičarsku godinu.

To potvrđuje jedan od najjačih poteza u Evropi, pošto je dogovoren dolazak Elija Okoba iz Monaka!

Kako prenosi dobro obavešteni italijanski novinar Andrea Kalconi, sve strane su postigle dogovor i francuski bek će potpisati dvogodišnji ugovor.

Okobo stiže kao jedan od najboljih igrača Evrolige na svojoj poziciji. Godinama je jedan od najboljih igrača Monaka, sa kojim je prošle sezone stigao do finala u kom je poražen od Fenerbahčea.

Pre Monaka je igrao za Asvel, dok je u NBA ligi proveo dve sezone nastupajući za Finiks Sanse.

Sada je vreme za novo poglavlje i od naredne sezone ćemo ga gledati u ABA ligi.