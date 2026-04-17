Mario Hezonja ima ugovor sa Real Madridom do 2029. godine, ali to ne znači da će sigurno ostati u Španiji.

Prema informacijama evropskih izvora, hrvatski košarkaš bi na leto mogao da pojača Dubai. Klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata namerava da pripremi konkretnu ponudu za krilo Real Madrida, ali i da u paket uključi otkupnu klauzulu, s obzirom na dužinu njegovog ugovora.

Kraljevski klub se neće tek tako odreći jednog od ključnih igrača, ali Dubai ima ogromnu finansijsku moć, što bi moglo da otvori prostor za pregovore.

Hezonja ove sezone u Evroligi prosečno beleži 12.6 poena, 3.7 skokova i 2.0 asistencije po utakmici.

U Real je stigao 2022. godine i sa ovim klubom je osvojio jednu titulu u Evroligi, a vrlo lako bi moglo da se desi da ga od naredne sezone gledamo u ABA ligi.