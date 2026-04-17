Novak Đoković je danas objavio da neće igrati na Mastersu u Madridu.

Iako se očekivalo da zaigra u prestonici Španije, najbolji teniser svih vremena je morao da se povuče zbog povrede.

Novak je trenutno četvrti na ATP listi i evo šta mu je potrebno kako bi ostao na poziciji koja bi mu znatno olakšala put na Rolan Garosu i Vimbldonu.

Đoković ima 610 bodova više od prvog pratioca Feliksa Ože Alijasima. Kanađanin je prošle godine u Madridu ispao u drugom kolu, pa će sada imati priliku da sakupi značajan broj bodova.

Dakle, da bi Đoković ostao na četvrtom mestu, Ože Aljasim ne sme da se domogne finala, jer bi mu u tom slučaju pripalo 650 poena. Iza njega su Aleks de Minor i Tejlor Fric i oni će morati da osvoje titulu kako bi ugrozili Novaka na četvrtom mestu.