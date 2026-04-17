Prošlo je 27 godina od NATO agresije na SR Jugoslaviju. Cela nacija je tada patila, a najteže je bilo onima koji su za vreme bombardovanja izgubili svoje najbliže.

Bivši fudbaler Partizana Bojan Ostojić je jednom prilikom govorio kroz kakav pakao je prošla njegova porodica.

Ostojić je tada imao 15 godina i dobro se seća svake bombe koja je proletela iznad aerodroma Ponikve kod Užica i neopisivog šoka koji je njegova porodica doživela kada je stigla lažna vest da mu je je najstariji brat Zoran stradao na Kosovu.

- Ja sam najmlađi od petoro dece. Zoran, Zorica, Goran, pa sestra Gorica i ja. Za vreme bombardovanja bio sam u Sevojnu sa porodicom. Nismo očekivali da će biti toliko strašno, dok sa prozora nismo videli kako gađaju vojni aerodrom Ponikve udaljen 23 km od Sevojna. Tada smo shvatili da je vrag odneo šalu, da je stvar ozbiljna i odlazili smo u sklonište. U skloništu smo provodili i dane i noći, sve do trenutka kada smo saznali da je moj najstariji brat Zoran, koji je u to vreme bio na ratištu na Kosovu ranjen - rekao je Ostojić.

- Kao danas se sećam datuma, 13. 4. 1999. Dobijali smo razne informacije, od toga da nema nogu, pa do toga da je poginuo. Živeli smo u neizvesnosti sve dok ga nije njegova jedinica SAJ dovezla u Sevojno. Bogu hvala, bio je povređen samo u ruku, dok je njegov najbolji drug poginuo, a nekoliko ih je bilo takođe ranjeno. Kada je došao i rekao da više ne idemo u sklonište, već ostanemo kod kuće, za mene je kao dete tada rat prestao. Uz njega sam se osećao smireno i više nisam znao za strah - otkrio je Ostojić.