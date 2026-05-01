Dugogodišnji štoper Partizana Bojan Ostojić više nije trener užičke Slobode, člana Srpske lige Zapad, odnosno trećeg ranga srpskog fudbala.

- Zahvalan sam na ovom periodu i ponosan na vreme provedeno u Slobodi. Posle niza utakmica bez poraza vidi se napredak, nemam zamerke na trud i borbu igrača, svesni su kroz kakav smo period prošli od kada sam u klubu. Odlučio sam se za ostavku da ubacim neku novu energiju u ekipu, uvek kreće od šefa struke. Voleo bih da pobede u narednoj utakmici u Valjevu - izjavio je ovim povodom Ostojić, koji planira da nastavi da se bavi ovim poslom.

- U Slobodi sam bio igrač i sada kao trener, pa se vraćam porodici u Beograd. Proveću neko vreme, pa ću onda da tražim posao, jer bez fudbala ne mogu, otkrio je bivši igrač Partizana, prenosi "Sportski žurnal".