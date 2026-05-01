Fudbaler Liverpula Mohamed Salah neće biti spreman za meč protiv Mančester junajteda, saopštio je danas trener "Redsa" Arne Slot.

Kako je Holanđanin rekao na današnjoj konferenciji za medije, nedeljno gostovanje Liverpula najvećem rivalu dolazi prerano za Salaha (33) koji ima problem sa povredom butnog mišića.

- Salah uvek neverovatno naporno radi tokom sezone, kad je u formi i kad je povređen, kako bi se što pre vratio. Obično se vraća ranije od ostalih igrača. Ima manju povredu i očekujemo da se vrati za poslednji deo sezone, ali ne i za nedelju - rekao je Slot.

Salah je nedavno rekao da će napustiti Liverpul na kraju sezone, kad mu istekne ugovor.