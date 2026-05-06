Švajcarski teniser Stan Vavrinka, odlučio je da završi karijeru na turniru u Bazelu, koji je na programu od 24. oktobra.

Trostruki grend slem šampion je doneo odluku da njegov poslednji ples bude u domovini, a centralni događaj zakazan je za ponedeljak, 26. oktobar u 18 časova.

U okviru popularnog programa "Super ponedeljak", biće priređena svečana ceremonija koja će obuhvatiti retrospektivu Stenovih najvećih uspeha, uz govore i podsećanja na momente koji su obeležili ATP tur u poslednje dve decenije.