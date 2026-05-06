Švajcarski teniser Stan Vavrinka, odlučio je da završi karijeru na turniru u Bazelu, koji je na programu od 24. oktobra.

Trostruki grend slem šampion je doneo odluku da njegov poslednji ples bude u domovini, a centralni događaj zakazan je za ponedeljak, 26. oktobar u 18 časova. 

U okviru popularnog programa "Super ponedeljak", biće priređena svečana ceremonija koja će obuhvatiti retrospektivu Stenovih najvećih uspeha, uz govore i podsećanja na momente koji su obeležili ATP tur u poslednje dve decenije. 

Za razliku od uobičajenih egzibicija, ovaj omaž je uvršten u zvanični protokol turnira, što još jednom govori o značaju koji Vavrinka ima za švajcarski i svetski sport.

Prodaja ulaznica počinje 6. maja, a organizatori već sada najavljuju izdanje za 2026. godinu kao istorijski događaj, jer je samo prisustvo Vavrinke podiglo čitavu priču oko turnira na potpuno novi nivo.

Vavrinka je nedavno morao da preda meč kvalifikacija za turnir u Rimu, koji je trebalo da igra protiv Pabla Karenja Buste.

Švajcarac je osvojio 16 titula u karijeri, a tri na grend slemovima - Australijan open 2014, Rolan Garos 2015. i US opena 2016. godine.