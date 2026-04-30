Rolan Garos će se ove godine igrati od 24. maja do sedmog juna. Novak Đoković će pokušati da dođe do 25. grend slem titule, a veliki motiv će imati Janik Siner koji će titulom u Parizu kompletirati karijerni grend slem.

Ono što je posebno neverovatno jeste da će se u glavnom žrebu za turnir prestonici Francuske naći samo dva igrača koja su osvajala titulu u Bulunjskoj šumi! To su Đoković i Stan Vavrinka, koji će biti među najstarijim igračima u žrebu. Najbolji teniser svih vremena će 22. maja napuniti 39 godina, a Švajcarac je krajem marta ušao u 42. godinu.

Novak je trostruki šampion Rolan Garosa, a pehar je podizao 2016, 2021. i 2023. godine. Ovaj poslednji je bio posebno važan jer je tada Đoković postavio rekord po broju grend slem titula.

Sa druge strane, Vavrinka je osvojio jednu titulu u Parizu. Bilo je to 2015. godine kada je u finalu pobedio upravo srpskog tenisera. Iako je Novak tada bio ubedljivo najdominantniji igrač na turu, Švajcarac je odigrao meč karijere i pbedio Srbina sa 3:1 u setovima. Dve godine kasnije je Vavrinka igrao još jedno finale u kom je ubedljivo poražen od Rafaela Nadala.

Upravo je legednarni Španac glavni "krivac" što će se u žrebu za ovogodišnji turnir naći samo dvojica bivših šampiona. Rafa je čak 14 puta podizao pehar u Parizu, što je rekord koji je gotovo nemoguće oboriti.

Takođe, ono što je veliki udarac za turnir jeste odustajanje dvostrukog uzastopnog šampiona, Karlosa Alkaraza. Španac ovog proleća muku muči sa povredom zgloba desne ruke, zbog čega je bio prinuđen da se povuče sa Rolan Garosa.

Dakle, u glavnom žrebu će se naći samo dva čoveka koja su osvajala ovaj turnir, a ostaje da se vidi hoćemo li sedmog juna dobiti novog šampiona.