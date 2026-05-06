-Niko Crvenoj zvezdi nije bilo šta poklonio. Morali smo krvavo da radimo, pre svega u utakmica UEFA, da se izborimo za koeficijent, mesto na ranking listi i povlašćeni položaj koji danas imamo - rekao je Terzić za "Kurir".

Nastavio je u istom ritmu.

-Uvek ću ponoviti, naš uspon je krenuo do leta 2017. kad nismo bili šampioni, već drugi. Neka svi krenu tim našim putem, od prve runde kvalifikacija, pa dalje. To što naši klubovi ispadaju u prvom kolu od nekih klubova iz zemalja... Treba da ih je malo stid, ali to je njihov problem. Nije Zvezda tada imala bolju startnu poziciju od klubova koji će ovog leta krenuti u kvalifikacije za Ligu Evrope, ili Ligu konferencije. Ništa Zvezda tada nije bila bolja od njih sada. Izvolite, napravite nešto!

Bio je ljut Terzić.

-Kad neko ko je zlonameran, hoće da nam umanji naše rezultate, onda kaže, lako je to uraditi u slaboj srpskoj ligi. Pa, u regionu ima mnogo klubova koji su šampioni u slabim ligama - Grčkoj, Rumuniji, Bugarskoj, Mađarskoj, Hrvatskoj... Zašto njihovi klubovi nisu deset godina zaredom u grupnim fazama UEFA takmičenja? Kad je to tako lako. Evo, neka ovi 'naučnici' koji su sada drugi i treći krenu od prve runde, pa neka dođu do grupne faze, jer će onda imati ozbiljne bonuse i finansijske prihode od UEFA. Pa, će im evropske utakmice biti izlog za mlade igrače, ako ih imaju. Dobiće novac koji će moći da reinvestiraju. Sad je pitanje, jesu li ulagali u omladinsku školu.

Govorio je i o Evropi.

-Iskreno, meni je veća žal za Lilom, nego za Pafosom - rekao je Zvezdan Terzić

Priznao je da mu je teže pala eliminacija na korak od osmine finala Lige Evrope, nego iz kvalifikacija za Ligu šampiona.

-Odigrali smo verovatno, to ne kažem ja, već bivši igrači kao što su Boško Đurovski, Vladimir Petrović i Dule Savić, a oni dugo pamte Zvezdu u Evropi... Da ne pamte dominantniju Zvezdu na nekoj utakmici u gostima, u Evropi. Kaže Pižon, pobeđivali smo 2:1 Liverpul 1973, ali to je bilo na kontru, pa da sačuvaš posle glavu kroz bunker. A, mi smo protiv Lila, koji je ozbiljan evropski klub, dominirali tamo 90 minuta. Zna se da nam francuski klubovi ne leže, jer imaju igrače sa mnogo atletske moći...